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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor evinde kayıp

Süper Lig'de 16 haftalık periyotta deplasmanda 14 puan toplayan yeşil-siyahlılar, evindeki maçlardan ise 7 puan çıkarabildi.

Ali Korkmaz   | 24.12.2019
Yukatel Denizlispor evinde kayıp

İzmir

Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ilk yarıda, sahasındaki 8 maçta topladığı 7 puanla evinde başarısız bir görüntü çizdi.

Ligin 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor, 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da aynı skorla yenilmişti. Ligde Aytemiz Alanyaspor maçına kadar mağlup olmadığı 4 haftada 10 puan toplayan yeşil-siyahlı ekibin yenilmezlik serisi sona erdi.

Denizli temsilcisi, 16. haftayı 21 puanla 11. sırada tamamladı. Bu sezon 4. sarı kartını gören Tiago Lopes, ilk devrenin son maçında 28 Aralık Cumartesi günkü MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

Dış sahada daha başarılı

Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilk devredeki iç saha maçlarını tamamlayan Yukatel Denizlispor, evindeki 8 karşılaşmada topladığı 7 puanla ligde en başarısız ekiplerden biri oldu. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise iç sahadaki performansının iki katına ulaştı ve 14 puan topladı.

Evindeki 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, 7 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

İç sahada Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorlarla geçen, Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Denizli temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor (0-1), Kasımpaşa (0-1), Fenerbahçe (1-2), Demir Grup Sivasspor (0-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-5) mağlup oldu.

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