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Eritreli milli futbolcular yine kayboldu

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda’da kayıplara karıştı.

Tufan Aktaş   | 24.12.2019
Eritreli milli futbolcular yine kayboldu

Kampala

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

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