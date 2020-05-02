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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde hazırlıklarına devam etti.

Sebahatdin Zeyrek   | 02.05.2020
Yukatel Denizlispor çalışmalarını sürdürdü

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun'un belirlediği program dahilinde gruplar halinde çalıştı. 

Tesislerde 28 Nisan Salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, çalışmalara yarın da devam edeceği bildirildi.

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