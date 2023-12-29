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Spor, Futbol

Yukatel Adana Demirspor, Belhanda ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Bekir Ömer Fansa  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Yukatel Adana Demirspor, Belhanda ile yollarını ayırdı

Adana

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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