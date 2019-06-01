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Spor, Futbol

Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da devam ediyor.

Halil Ibrahim Avsar   | 01.06.2019
Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da devam ediyor.

JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

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