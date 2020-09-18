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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 tamamladı.

Volkan Kaşik   | 18.09.2020
Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında kazanan çıkmadı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 tamamladı.

19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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