Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı

Malatya
13. dakika Gaziantep öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Vetrih'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
28. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
34. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı korner atışında Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Pinto, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Adem Büyük, penaltı atışında topu sol kale direğine nişanladı. Direkten dönen top, kaleci Günay Güvenç'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
66. dakikada Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner atışında Adem Büyük'ün müdahalesiyle Tosca yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Penaltıyı kullanan Kenan Özer, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluştu: 1-2
74. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağdan yaptığı ortayla kale sahası üzerinde buluşan Souza'nın vuruşunda Wallece'a çarpan top kornere çıktı.
76. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasına yaptığı ortada top Olkowski'nini eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-2
84. dakikada Kenan Özer, Hadebe'nin girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge Hadebe'ye kırmızı kart gösterdi.
90+5. dakikada Mallan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda Morais meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Futbolcularım çok mücadele etti
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için büyük önem taşıyan bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.
Takımlarının 9 haftadır kazanamadığını dile getiren Buz, şöyle devam etti:
"Sahamızda kazanmak istedik. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda eksiklerimizi gidererek müsabakaya girecektik ancak karşılaşmanın ilk 15 dakikası iyi oynayamadık ve duran toptan, dikkatsizlikten geriye düştük. Zaten takımın özgüven açısından sıkıntısı var. Özellikle ilk devre mücadele anlamında takımımız dengeyi kurmaya çalıştı. Özelikle merkez orta sahamızda sıkıntımız var. Yani defansın önünde oynayan arkadaşlar istediğimiz oyunu oynayamadı, oyunu tutamadık. İkinci devre oyunu elimize aldık. Mücadele anlamında takımımız sahada o coşkuyu verdi. Futbolcularım çok mücadele etti. O yüzden puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."
Buz, hakem seçiminde biraz daha dikkatli olunması gerektiği düşündüğünü belirterek, "Her iki takım açısından da bu kadar önemsiz bir müsabaka değildi. Onların da bir hedefi var bizim de. Milli takım arasında eksiklerimizi gidereceğiz. Allah'ın izniyle üstüne koyarak, analizlerimizi yaparak buradan doğru yola çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota: VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik
Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, karşılaşmada yaşananların tam bir skandal olduğunu savundu.
"VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik." diyen Mota, şöyle devam etti:
"Bugün burada olanlar tamamen VAR'dan kaynaklı. Eskiden hakemler belki pozisyonları tamamen göremiyordu ama şu an bu teknolojiyle VAR ile her şey göz önünde. Nasıl bu tarz kararlar alınabiliyor anlam veremiyoruz. Her şey sert bir müdahaleyle başladı. Hakem bunu görmemiş olabilir ama VAR nasıl göremiyor bunu? Hocamız da böyle bir pozisyon karşısında doğal olarak takımını koruyup, böyle bir tepki verecektir. Hocamız ilk sarıyı gördü daha sonra ikinci sarıyı ne için verdiğini anlamadık. O su şişesine ayağıyla vurdu ve bu nedenle ikinci sarıyı gördü. Hiç kimseyle alakası yok, kimseye bir şey söylemiyor, kimseyle konuşmuyor ve ikinci sarı kartı görüyor. Buna hiçbir şekilde anlam veremiyoruz. Orada Malatyasporlu oyuncuya VAR'a gidilip, kırmızı kart gösterilseydi ne biz orada golü yerdik, ne de hocamız kırmızı kart görürdü."
Rui Mota, verilen ikinci penaltı kararında futbolcularının iki elinin arkasından bağlı olduğunu savunarak, "Üstelik topa arkası dönük, hiçbir şekilde bir faul ya da herhangi bir müdahalesi yok ama VAR yine oradan penaltı çıkarıyor. Bütün hafta boyunca çalışıyoruz, her şeyimizi veriyoruz gelip burada saha içerisinde varımız yoğumuzla oynuyoruz sonra bu tarz şeylerden kaynaklı bizim galibiyetimiz elimizden alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.