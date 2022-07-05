Wout Weghorst resmen Beşiktaş'ta

İstanbul
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Wout Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Burnley Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin avro performans primi şirketimiz tarafından ödenecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.