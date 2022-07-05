Dolar
16.98
Euro
17.42
Altın
1,767.71
ETH/USDT
1,134.90
BTC/USDT
20,246.00
BIST 100
2,371.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Avusturya’nın Graz kentindeki Merkür Arena Stadı’nda Mol Fehervar takımı ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 05.07.2022
Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Oran

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş altın madalya kazandı

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş de kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre kurbağalama finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03’lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19’luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı
Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi
Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı
İtalya Başbakanı Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Benzer haberler

Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı

Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular 10 altın madalya daha kazandı

Bocce dalında mücadele eden İbrahim Arslantaş, Bahar Çil ve İnci Ece Öztürk altın madalyaya uzandı

Bocce dalında mücadele eden İbrahim Arslantaş, Bahar Çil ve İnci Ece Öztürk altın madalyaya uzandı
Milli güreşçiler Feyzullah Aktürk, Samet Ak ve Fatih Erdin gümüş madalya kazandı

Milli güreşçiler Feyzullah Aktürk, Samet Ak ve Fatih Erdin gümüş madalya kazandı
Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı