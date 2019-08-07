Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

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Spor, Futbol

Victor Ruiz Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre'yi renklerine bağladı.

Çetin Arslancan,Hüseyin Eroğul   | 07.08.2019
Victor Ruiz Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. 

Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal'de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.

Sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, imza töreninin ardından sağlık kontrolünden geçti. 

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 

İspanyol futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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