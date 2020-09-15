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Spor, Futbol

Vedat Muric'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muric,yayımladığı veda mesajında, "Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim." dedi.

Ercan Çakar   | 15.09.2020
Vedat Muric'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı

İstanbul

Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muric, veda mesajı yayımladı.

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye gelirken çok büyük bir kulübün kapısından içeri girdiğimi biliyor, göreceklerimin neler olacağına dair tahminler yapıyordum. Ancak birbirine sıkı sıkaya bağlı bir ailenin içinde, beklediğimden daha büyük bir sevgiyle karşılaştım. Bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Milyonlarca taraftarımızla unutulmaz anlar yaşadım. Şimdi yeni bir maceraya başlarken, yeni hedeflere koşarken sizlerin sevgisi her zaman gücüm ve destekçim olacak. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve tüm kulüp personelinin yanı sıra büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim."

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