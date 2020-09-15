Fenerbahçe, Tisserand'ı kadrosuna dahil etti

Ankara
Fenerbahçe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand! 💛💙 pic.twitter.com/zshbx3c1JG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2020
Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.
Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.