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Spor, Futbol

Vedat Muric, Lazio için Roma'da

Kosovalı futbolcu Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.

Barış Seçkin   | 13.09.2020
Vedat Muric, Lazio için Roma'da Fotoğraf: Barış Seçkin - Anadolu Ajansı

Roma

Fenerbahçe'nin transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ile görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Vedat Muric, Roma’ya geldi.

Muric, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.

Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.

Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.


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