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Spor, Futbol

Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile yapacağı karşılaşma, Sakarya'da oynanacak.

Metin Arslancan   | 02.08.2019
Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

İstanbul

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile yapacağı karşılaşma, Sakarya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında İngiltere ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan toplayan ümit milliler, grupta ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'da haziran ayında düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere ise grupta henüz maç yapmadı.

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