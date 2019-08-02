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Spor, Futbol

'Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durum söz konusu değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Metin Arslancan   | 02.08.2019
'Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durum söz konusu değil'

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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