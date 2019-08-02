'Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durum söz konusu değil'

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
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