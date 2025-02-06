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Spor, Futbol

Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı yendi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı yendi

İstanbul

7. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Dağhan Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Krstovski, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi.

18. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Sinan Alkaş ceza sahası içinde soldan topu içeri çevirdi, Emirhan Yiğit'in vuruşunda kaleciden dönen topu Dağhan Erdoğan boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyunun alanında kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Yunus Atakaya'nın ceza sahası önünde yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

66. dakikada Loshaj sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cham'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86. dakikada Cham'ın sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya kale alanında Sefa Ateş müsait pozisyonda vuramadı.

Karşılaşmayı, Uğur Okulları İstanbulspor 2-0 kazandı.

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