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Spor, Futbol

UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

Fatih Erel  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.

Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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