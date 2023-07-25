UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı

İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.
Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.
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💛❤️ Galatasaray's new star...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 25, 2023
⭐ Wilfried Zaha ⭐@GalatasaraySK || #UCL pic.twitter.com/BRYHbPEiPq