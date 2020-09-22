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Spor, Futbol

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül Perşembe günü oynanacak Legia Varşova-Drita maçında görev alacak.

Ercan Doğan   | 22.09.2020
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

İstanbul

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova ile Kosova'nın Drita takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wojska Polskiego Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.

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