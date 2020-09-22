VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
İstanbul
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VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Kamuoyu Bilgilendirmesi pic.twitter.com/jP5yPIZgNs— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) September 22, 2020
Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.