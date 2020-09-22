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Spor, Koronavirüs

VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Ercan Doğan   | 22.09.2020
VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.

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