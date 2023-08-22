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Spor, Futbol

UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile deplasmanda oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.

Yunus Kaymaz  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası

Istanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin avro para cezasına çarptırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.


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