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Spor, Futbol

UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu ceza

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.03.2021
UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu ceza

Ankara

Beşiktaş'ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda UEFA gelirinin yüzde 15'ine el konulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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