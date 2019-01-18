UEFA'dan Barış Telli videosu

Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, öğretmenlik yaptığı okulda öğrencilere karne verirken görüntülendi.

anasayfa > spor, futbol 18.01.2019 Musa Samur Ankara

UEFA'dan Barış Telli videosu
Fotoğraf:AA/Musa Samur

ANKARA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli'nin tanıtımı için video hazırlıyor.

Avrupa genelindeki başarılı ampute futbolcular için tanıtım videoları çeken UEFA, milli sporcuyu, öğretmenlik yaptığı Sühendan Kürklü Ortaokulu'nda öğrencilerine karne verirken görüntüledi.

UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya kanallarında "Eşitoyun" başlığıyla yayımlanacak video için Barış Telli, öğrencilerle okul bahçesinde futbol da oynadı.

Türk Milli Takımı, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Dünya Kupası'nda 2. olmuştu.

Muhabir: Musa Samur


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