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Spor, Futbol

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

TFF Kulüp Lisans Kurulunun incelemesi sonrasında 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Hüseyin Eroğul   | 21.05.2019
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Istanbul

Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 2 kulüp UEFA Lisansı alırken, 5 kulüp Ulusal Kulüp Lisansı alma hakkı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor, UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. Lig'den Altınordu, TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne lisans verildi.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verdi. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ila 60 gün ek süre tanıdı.

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