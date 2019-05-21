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Spor, Basketbol

Galatasaray çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sezer Yavuz   | 21.05.2019
Galatasaray çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

İstanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Gaziantep Basketbol'un ev sahipliğinde 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Webster'la boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta karşısında pota altından basketler bulan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 6-4 üstün geçti. Hücumda ve savunmada ritmini arttıran sarı-kırmızılı takım, Arapovic'in pota altından, Hayes'in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Gaziantep Basketbol'a kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Caner Erdeniz ve Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Savunma direnci düşen konuk ekip karşısında potaya giderek ürettiği sayılarla farkı açan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 43-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki ekip de hücumda tutuk başladı. Jekiri ve McKissic'le sayılar üreten Gaziantep Basketbol'a Hayes'in basketleriyle cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 56-44 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, kolay top kayıpları yapan Gaziantep Basketbol karşısında Arapovic'in smacıyla 33. dakikada farkı 16 sayıya (63-47) taşıdı. Harrison ve Auguste'un sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 79-61 galip ayrıldı.


- Karşılaşmayı Mustafa Cengiz de izledi


Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

Başkan Cengiz, devre arasında Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan 18 Yaş Altı Kız Basketbol Takımı, 14 Yaş Altı Kız Basketbol Takımı ile 14 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekip ve sporcularına plaket verdi.

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