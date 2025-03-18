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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi.

Emrah Oktay  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.

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