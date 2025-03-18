UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi

İstanbul
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.