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Spor, Futbol

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda mücadele edecek. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.

Play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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