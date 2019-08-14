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Spor, Futbol

UEFA İstanbul ve Vodafone Park'ı tanıttı

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi İstanbul ve Vodafone Park'ın tanıtımı için haber hazırladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.08.2019
UEFA İstanbul ve Vodafone Park'ı tanıttı

Ankara

UEFA, bu akşam İngiliz takımları Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi İstanbul ve Vodafone Park'tan övgüyle bahsetti.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan "Mucizelerin kenti, İstanbul" başlıklı haberde, kentin futbol tarihi ve maçın oynanacağı Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park hakkında çeşitli bilgiler verildi.

İstanbul'da daha önce Milan ile Liverpool arasında 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında 2009 UEFA Kupası finallerinin oynandığı hatırlatılan haberde, "İki kıtayı bağlayan İstanbul Boğazı'nın yanında yer alan Vodafone Park, dünyaya birliktelik mesajı vermeye hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Vodafone Park'ta taraftarın 132 desibel ile Avrupa futbol arenası ses rekorunu kırdığı anımsatılan haberde, bu akşamki UEFA Süper Kupa maçını 41 binin üzerinde seyircinin canlı takip etmesinin beklendiği vurgulandı.

Haberde, İstanbul'un futbolla bir sonraki buluşma durağının, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacağı da belirtildi.

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