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Spor, Futbol

Nzonzi Galatasaray'a transfer oluyor

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Süha Gür   | 14.08.2019
Nzonzi Galatasaray'a transfer oluyor

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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