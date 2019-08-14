Nzonzi Galatasaray'a transfer oluyor

İstanbul
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.