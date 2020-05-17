UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

Ankara
UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.
Taffarel, Popescu, Hagi... 🥰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 17, 2020
🇹🇷 @Galatasaray won the UEFA Cup #OTD in 2000, beating Arsenal 4-1 on penalties 🏆#UEL pic.twitter.com/YNNuSrTdoJ
Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.