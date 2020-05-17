Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.05.2020
UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

Ankara

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi
Avrupa 'normale dönüş' sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Polis Akademisinin Kovid-19 raporunda 'Türk pandemi savaşçıları'na ilişkin uyarı
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam: Erol hocanın büyük avantajları var

Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir

Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir
Bundesliga'da sessiz açılış

Bundesliga'da sessiz açılış
Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim