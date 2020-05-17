Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı
Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bir teşekkür mesajı yayımladı.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teşekkür mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.