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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bir teşekkür mesajı yayımladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.05.2020
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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