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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak.

Mutlu Demirtaştan   | 29.08.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, 30 Ağustos Cuma günü Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

İlk hafta maçları 19 Eylül'de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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