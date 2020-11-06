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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 06.11.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

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