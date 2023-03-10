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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçının ardından Ramon Sanchez Pizjuan Sadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Gent maçının ardından Ghelamco Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan dört karşılaşmayla tamamlandı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynandı

Ankara

Fenerbahçe, 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'nın golleriyle Sevilla deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı.

Öne çıkan diğer maçta Manchester United, konuk ettiği Real Betis'i 4-1'le geçerek tur için avantaj sağladı. İngiltere temsilcisinin gollerini 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 84. dakikada Wout Weghorst, İspanya ekibinin golünü ise 32. dakikada Ayoze Perez kaydetti.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 16 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya): 4-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 1-1

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe: 2-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu, TSİ 23.00'te başlayan dört maçla tamamlandı.

Türk takımlarından Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent'i ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. İstanbul temsilcisi, 16. dakikada Stefano Okaka'yla, Belçika ekibi ise 35. dakikada Gift Orban ile ağları sarstı.

Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Türk ekibinde Max-Alain Gradel, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 15 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç): 2-0

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir: 1-1

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