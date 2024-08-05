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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

Emrah Oktay, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş, Sırbistan ekibi Partizan ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanacak üçüncü eleme turu eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile eşleşen Trabzonspor ise rakibini geçerek play-off'a yükselmesi halinde, yine üçüncü turdaki Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla rakip olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda alınacak sonuçların belirleyeceği olacağı ve Avrupa kupalarına direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ekiplerin de yer aldığı eşleşmeler, şu şekilde oluştu:

Partizan (Sırbistan)/Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Dinamo Minsk (Belarus)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (Kazananı)-Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç) (Kaybedeni)-Panathinaikos (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) (Kazananı)

Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgaristan) (Kaybedeni)-Petrocub (Moldova)-The New Saints (Galler) (Kazananı)

LASK (Avusturya)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya) (Kaybedeni)

Santa Coloma (Andorra)/RFS (Letonya) (Kazananı)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (Kazananı)-TSC Backa Topola (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan) (Kaybedeni)-Celje (Slovenya)-Shamrock Rovers (İrlanda) (Kazananı)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan) (Kaybedeni)-Klasvik (Faroe Adaları)/Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kazananı)

Molde (Norveç)/Cercle Brugge (Belçika) (Kazananı)-HNK Rijeka (Hırvatistan)/Elfsborg (İsveç) (Kazananı)

Braga (Portekiz)/Servette (İsviçre) (Kazananı)-Trabzonspor/Rapid Wien (Avusturya) (Kazananı)

Kryvbas Kryvyi (Ukrayna)/Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı)-Heart of Midlothian (İskoçya)

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