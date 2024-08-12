Dolar
33.55
Euro
36.65
Altın
2,442.42
ETH/USDT
2,591.40
BTC/USDT
58,251.00
BIST 100
9,962.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)


14 Ağustos Çarşamba:

19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)


15 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)

20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)

21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)

21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)

21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)

21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)

22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin iddianame kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi
Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
Tekirdağ'da servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 işçi yaralandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları yarın başlayacak

Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e yenildi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet