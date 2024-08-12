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Spor

Eskişehirli özel sporcular 2025'te Türkiye şampiyonalarında boy gösterecek

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için ter döküyor.

Deniz Açık  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Eskişehirli özel sporcular 2025'te Türkiye şampiyonalarında boy gösterecek Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Antrenör Adnan Palut tarafından 2022'de özel gereksinimli çocukların spor ile sosyal hayata kazandırılması için Adal Spor Kulübü kuruldu. 6 ila 25 yaş aralığındaki otizmli, zihinsel gelişim geriliği olan ve down sendromlu 83 çocuk, 4 antrenörle basketbol, atletizm ve yüzme branşında faaliyet gösterdiği kulüp bünyesinde Eskişehir'de düzenlenen şampiyonalara katıldı.

Kentte düzenlenen şampiyonalarda çok sayıda madalya kazanan sporcular, ailelerinin yönlendirmesiyle yaptıkları spor sayesinde yaşıtlarıyla sosyalleşti. Özel sporcular gelecek yıl basketbol, yüzme ve atletizmde Türkiye şampiyonalarına katılıp, elde edecekleri başarılarla Eskişehir'i ülke genelinde tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı ve basketbol antrenörü Adnan Palut, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların spor yapmalarına olanak sağlamak için kurdukları kulüple başarıya ulaştıklarını söyledi.

Kulübün 4 antrenörünün spor yapmak için gelen çocukları değerlendirmeye aldığını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Hangi yaş grubunda ve özel durumda olduğunu tespit edip, yeteneklerine göre doğru spora yönlendiriyoruz. Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi için kendi akran ve özelliklerine yakın çocuklarla aynı ortamda vakit geçirmesi gerekiyor. Spordan önce ilk hedefimiz bu çocukların bir arada vakit geçirmesiydi. Bir sporcuyla başladığımız serüvende 43 çocuk basketbol, atletizm ve hareket eğitimi alıyor. Kulüp bünyesinde 40 da özel gereksinimli çocuk da yüzme eğitimi alıyor."

Palut, Eskişehir'de 2 yıldır özel sporcular için yapılan atletizm müsabakalarına katıldıklarına değinerek, söz konusu şampiyonalarda 40 sporcusunun çeşitli dereceler aldığını bildirdi.

Sporcularının pistte, velilerinin de tribünde heyecan yaşadığını dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Otizmli ve mental geriliği bulunan çocuklarımızın bulunduğu karma basketbol takımımız hazır durumda. Önümüzdeki yıl için Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyoruz. Elde edeceğimiz başarılarla Eskişehir'i ve kulübümüzü ülke genelinde tanıtacağız. Yine gelecek yıl yüzme branşında Türkiye Şampiyonası'nda yer alacağız. Atletizmde de ulusal yarışmalarda boy göstermeyi hedefliyoruz. Futbol, futsal, bocce, bowling gibi spor branşlarında mücadele ederek sporcular yetiştireceğiz. Çocukların kendilerini kanıtlayabileceği spor alanları sunmak nihai hedefimiz. Türkiye şampiyonalarında dereceler elde edip, milli takım düzeyinde sporcularımızın olmasını istiyoruz."

Palut, sporcularının paralimpik oyunlarına katılacak düzeye gelmesinin hedef olarak belirlediklerini aktararak, sevgi ve ilgiyle her şeyi başarabilen özel gereksinimli çocukların ilerleyen zamanda ülkeyi temsil edeceğine inandığının altını çizdi.

Aileler çocuklarının spor yapmasından dolayı mutlu

Sporcu velilerinden Selma Şeremet ise basketbol topuna dokunamayan otizmli oğlu Erden Efe'nin bir yıl önce tanıştığı basketbolda ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Oğlunun sporla birlikte sosyalleştiğini anlatan Şeremet, "Yaşıtlarıyla bir arada bulunmayı, onlarla spor yapmayı öğreniyor. Asosyal olan oğlum, diğer çocuklarla kaynaşmayı ve iletişim kurmayı öğrendi. Basketbolla ilgili günlük tutuyor. Özel gereksinimli çocuğu olan aileler evlatlarını mutlaka spora yönlendirmelidir." dedi.

Otizmli sporcu Toprak Büyükcan'ın annesi Bahriye Büyükcan da özel gereksinimli çocukların sporla birlikte öz güveninin arttığına değinerek, mutlu çocukların ailelerin geleceğe daha umutlu bakmasını sağladığını vurguladı.

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