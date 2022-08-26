Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,757.97
ETH/USDT
1,700.00
BTC/USDT
21,584.00
BIST 100
3,136.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
İstanbul'daki Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi

İstanbul'daki Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet