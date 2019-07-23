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Spor, Futbol

Türkiye'nin rekor transferlerinde son ismi Eljif Elmas

Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı genç futbolcu Eljif Elmas, 16 milyon avro bedeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği en pahalı futbolcular arasında yer aldı.

Hüseyin Eroğul   | 23.07.2019
Türkiye'nin rekor transferlerinde son ismi Eljif Elmas

İstanbul

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

Sow da 16 milyon avroya satıldı

Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderdiği en pahalı isimler arasında Moussa Sow da yer aldı.

Senegalli oyuncu, Fenerbahçe forması altında geçirdiği 4 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den transfer olan en yüksek ücretli futbolculardan oldu.

Elvir Balic de 1999-2000 senesinde Real Madrid'e 15,6 milyon avro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

En çok satışı Fenerbahçe yaptı 

Fenerbahçe, futbolcu ihracatından en fazla parayı kazanan takım oldu.

Son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Sow, Balic'in yanı sıra Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya, Nicolas Anelka'yı 12 milyon avroya Bolton Wanderers'a, Jay Jay Okocha'yı da 12,4 milyon avroya, Emmanuel Emenike'yi de 10 milyon avroya sattı.

Fenerbahçe böylelikle 7 önemli futbolcu satışı gerçekleştirdi.

En yüksek bedelle satılan futbolcular

Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:

FutbolcuTakımı Transfer olduğu takımBedeli
Cenk TosunBeşiktaşEverton 22 milyon avro
Badou Ndiaye GalatasarayStoke City 16 milyon avro
Eljif ElmasFenerbahçeNapoli16 milyon avro
Moussa Sow FenerbahçeEl-Ehli16 milyon avro
Elvir Balic FenerbahçeReal Madrid15,6 milyon avro
Cengiz Ünder Medipol BaşakşehirRoma13,4 milyon avro
Demba BaBeşiktaş Shanghai Shenhua 13 milyon avro
Simon KjaerFenerbahçeSevilla12,5 milyon avro
BrumaGalatasarayRB Leipzig12,5 milyon avro
Jay Jay OkochaFenerbahçeParis Saint Germain 12,4 milyon avro
Arda TuranGalatasarayAtletico Madrid12 milyon avro
Nicolas AnelkaFenerbahçeBolton Wanderers12 milyon avro
Ozan KabakGalatasarayStuttgart11 milyon avro
Emmanuel EmenikeFenerbahçeSpartak Moskova10 milyon avro
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