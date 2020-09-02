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Spor, Futbol

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde perdeyi açıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın sahasında Macaristan ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 02.09.2020
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde perdeyi açıyor

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

Aday kadro

Milli takımda, sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı. 

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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