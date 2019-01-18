Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

ANKARA

UEFA tarafından yayımlanan 2017 yılının Kulüp Lisanslama Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye son 10 yıl içinde en çok stadyum inşa eden Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Rapora göre, Polonya (27) ve Türkiye (26) bu süreçte 53 stat inşa ederken, bu alanda diğer Avrupa ülkelerini açık ara geride bıraktı. Türkiye, inşa edilen statların ardından seyirci kapasitesini yaklaşık 750 bin kişiye çıkararak bu alanda Rusya (yaklaşık 700 bin) ve Polonya'nın (yaklaşık 600 bin) da önüne geçti.

Türkiye'de seyirci sayısında da 2016-2017 sezonuna göre önemli derecede artış yaşandı. Türkiye'de iki takım, Avrupa'da seyirci sayısını en çok artıran kulüpler arasına girdi. Listede 3'üncü sırada yer alan Galatasaray'ın ortalama seyirci sayısı 21 bin 351'den 40 bin 778'e, 5'inci sıranın sahibi Fenerbahçe'nin ise 16 bin 485'ten 29 bin 35'e yükseldi.

Sosyal medyada Türk takımlarına ilgi fazla

Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'da da popülaritesini artırdı.

Instagram'da, kadrosundaki yıldız futbolculardan daha fazla beğeniye sahip sadece 4 kulüp yer alırken, bu takımlar Real Madrid, Milan, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

Gelirler yüzde 108 arttı

Rapora göre, Türkiye, Avrupa'da gelirini en çok artıran ligler arasında 7'nci sırada yer aldı. Gelirini yüzde 108 artıran Türk takımları, 380 milyon avroluk artış sağladı.

İngiliz takımları yüzde 118'lik artış ve 2 milyar 886 milyon avroluk gelirle listenin zirvesine yerleşti.

Yayın gelirinde Avrupa'da 6'ncı sırada

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın en fazla yayın gelirine sahip ligleri arasında 295 milyon avroyla altıncı sırada yer alıyor.

Listede İngiltere Premier Lig 2 milyar 910 milyon avroyla ilk sırada bulunurken, İspanya La Liga 1,25 milyar avroyla ikinci, İtalya Serie A 1,055 milyar avroyla üçüncü sıranın sahibi oldu.

İspanya'nın Barcelona ve Real Madrid takımlarıyla, İtalyan temsilcisi Juventus, yayın gelirlerinde İngiltere Premier Lig'in tüm ekiplerini geride bırakmayı başardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi izlemek maliyetli

Rapora göre, Avrupa'nın stat geliri en yüksek takımları sıralamasında Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 13. oldu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar başına 48,6 avro, sarı-lacivertli kulüp ise 47,3 avro gelir elde ediyor.

Listenin zirvesinde her futbolseverden 86,9 avro kazanan Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı bulunuyor. 86,7 avro ile Chelsea ikinci, 85,1 avro ile Arsenal üçüncü durumda.

Türk takımlarının sponsor geliri yüzde 23 arttı

Türkiye, kulüplerin sponsor gelirlerinin artışına bakıldığında yüzde 23'lük artış ve 242 milyon avroyla Avrupa'da 7'nci ülke oldu.

Listenin ilk üç sırasında 1,35 milyar avroyla İngiltere, 1,14 milyar avroyla Almanya ve 700 milyon avroyla İspanya yer alıyor.

Türk takımlarından 239 milyon avro zarar

Rapora göre, 2017 yılında Türk takımları toplam 239 milyon avro zarar etti. Aynı yıl 60 milyon avroyla Ukrayna, 51 milyon avroyla Fransa ve 48 milyon avroyla Rusya, zarar sıralamasında Türkiye'nin üstünde yer aldı.

Avrupa'nın en çok kar eden ligi ise 549 milyon avroyla İngiltere oldu. Bu ülkeyi 168 milyon avroyla İspanya, 92 milyon avroyla da Almanya izledi.

3 büyükler 20 takım arasında

UEFA'nın 2017 yılı net borçları en fazla olan 20 kulüp sıralamasında Galatasaray 7, Fenerbahçe 11, Beşiktaş ise 17'nci oldu.

Galatasaray'ın 229 milyon avro, Fenerbahçe'nin 215 milyon avro ve Beşiktaş'ın da 154 milyon avro net borçla yer aldığı listenin zirvesinde 459 milyon avroluk net borcuyla İngiliz ekibi Manchester United bulunuyor.

Seyirci sayısı yüzde 15 arttı

Türkiye'de 2017-2018 sezonunda seyirci sayısında bir önceki sezona göre yüzde 15'lik artış oldu.

Türkiye, bu alanda taraftar sayısı yüzde 5-15 arasında artan İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı.



Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu, Yunus Kaymaz