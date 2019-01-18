Beşiktaş ikinci yarıya 3 puanla başladı

MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

19. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında, Vrsajevic'in yaptığı ortada seken topa ceza sahası içinde Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Dorukhan Toköz, bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından çapraz pozisyondan attığı güzel şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Manu'nun pasıyla topla buluşan Regattin'in şutunda, savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden kornere gitti.

43. dakikada Regattin'in pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Fatih'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Rakiplerini çalımlarla geçen Vrsajevic, topu ceza sahasındaki Serginho ile buluşturdu. Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Regattin'in ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karius golü önledi.

76. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanatta gelişen atakta Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği ortada topu göğsüyle kontrol eden Larin, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

81. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Orta alandan Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Müsabaka Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya 3 puanla başladı

Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci devreye galibiyetle başladı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor karşısında 3-0'lık üstünlük yakalayan siyah-beyazlı ekip, Sokol Cikalleshi'nin golüne rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.

Dorukhan Toköz'ün ilk golü

Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk 11'de sahaya çıkan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza attı.

Genç oyuncu, son golünü geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 11 Şubat 2018'de Giresunspor'a karşı kaydetmişti.

Dorukhan Toköz'ün ligin ilk yarısının son 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa ile yapılan maçlarda filelere giden iki topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bu sezon ligde 2. golüne imza attı.

Oyuna sonradan giren Cyle Larin ise bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş'ta bu sezon 4. sarı kartını gören Domagoj Vida, cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz'a protesto

Beşiktaş'ın 45+1. dakikada Burak Yılmaz ile kaçırdığı gol pozisyonu sonrasında bazı taraftarlar "Hırsız Burak" şeklinde tezahürat yaparken, bir grup taraftar da tezahüratı susturmaya çalıştı.

Müsabakada 64. dakikada yerini Cyle Larin'e bırakan Burak Yılmaz oyundan çıktıktan sonra Beşiktaşlı taraftarlar, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

Muhabir: Ali Korkmaz, Ahmet Bayram