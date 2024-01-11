Dolar
30.00
Euro
32.93
Altın
2,034.12
ETH/USDT
2,662.00
BTC/USDT
47,055.00
BIST 100
7,911.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
logo
Spor, Futbol

Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Eleme ve final aşamaları tek maç, Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

Hilmi Sever  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının, yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takımın doğrudan grup müsabakalarına katılacağı, diğer 19 takımın ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edeceği kaydedildi.

Türkiye Kupası'yla ilgili diğer detayların ise sezon sonunda açıklanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı
MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı İstanbul'da imzalandı
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Benzer haberler

Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildi

Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildi

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet