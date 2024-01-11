Dolar
30.00
Euro
32.90
Altın
2,031.63
ETH/USDT
2,607.40
BTC/USDT
46,206.00
BIST 100
7,920.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camisi açılışında konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma başladı.
logo
Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı.

Hilmi Sever  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Futbolda ara transfer dönemi başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, bugün başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek
Malatya'da depremden sonra yapılan semt polikliniği 22 mahalleye hizmet verecek
Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'ta zemin etüdü yetersiz, malzeme kalitesiz çıktı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması yapılacak
DEÜ'nün arıtma üniteleri günde 100 bin depremzedeye temiz su sağlıyor

Benzer haberler

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Trendyol 1. Lig'de yabancı sayısı gelecek sezondan itibaren düşürülecek

Süper Lig'de 2024-2025'ten itibaren yabancı sayısı düşürülürken, ilk 11'de sınır kalkıyor

Futbolda Asya kıtasının en büyüğü Katar'da belli olacak

Futbolda Asya kıtasının en büyüğü Katar'da belli olacak
İsmail Kartal'lı Fenerbahçe rekorlara doymuyor

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe rekorlara doymuyor
Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek

Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet