Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.
Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.