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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Süha Gür  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.

Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.

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