Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 Ocak Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
6 Ocak Salı:
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan