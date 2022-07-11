Dolar
17.37
Euro
17.48
Altın
1,734.14
ETH/USDT
1,145.70
BTC/USDT
20,511.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Hilmi Sever   | 11.07.2022
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Şenol Güneş Spor Kompleksi ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig gişelerinden satın alınabilecek. Maç günü ise sadece Atatürk Olimpiyat Stadı Passolig gişesi açık olacak.

Passolig kart zorunluluğu bulunan maçın bilet fiyatları ise, batı ve doğu tribünleri için 150, kuzey ve güney tribünleri için ise 75 lira olarak belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı
Hacılar Kabe'ye veda etmeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Darbe girişimi davalarında 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımında rolü olanların kendilerini aklama yarışına girmeleri utanç verici

Benzer haberler

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: Ronaldo satılık değil

Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: Benim için yeni bir mücadele ve yeni bir macera. Bu mücadeleden dolayı heyecanlıyım

Marcao resmen Sevilla'da

Marcao resmen Sevilla'da
Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Zorlu bir lig yarışı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Zorlu bir lig yarışı olacak