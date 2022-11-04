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Spor, Futbol

Türk takımlarının UEFA kazancı yaklaşık 43 milyon avro

Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon avroya yaklaştı.

Eyüp Karakuş   | 04.11.2022
Türk takımlarının UEFA kazancı yaklaşık 43 milyon avro

İstanbul

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon avroyla ödüllendirildi.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon avroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon avro, katsayıdan da 1,32 milyon avro kazandı.

Yaklaşık 2,5 milyon avroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon avronun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin ödülü 13,9 milyon avro

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon avro, performanstan 3,36 milyon avro ve katsayıdan 2,9 milyon avroluk ödülü hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon avro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon avro alacak.

Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon avro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon avroluk gelire ulaşmış durumda.

Başakşehir 7,2, Sivasspor 6,7 milyon avro gelir elde etti

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94'er milyon avro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25'er milyon avroluk edinime ulaştı.

Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon avro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2,52 milyon avroyu kasasına koydu.

Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7,2 milyon avro, Sivasspor da 6,7 milyon avronun sahibi oldu.

Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon avro ile yetindi.

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