TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Konya
İlk yarı
3. dakikada ceza sahasına gönderilen topta Taylan Aydın'ın ters kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Guilherme'nin sağ köşeden kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topa gelişine vuran Oğulcan Ülgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
19. dakikada Konyaspor öne geçti. Adil Demirbağ'ın pasında Kramer'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
32. dakikada sol köşeden Guilherme'nin kullandığı kornerde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
33. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası önünden pasında topla buluşan Kramer'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı önledi.
49. dakikada orta saha mücadelesinde topu önünde bulan Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Fall'un sağ kanattan ortasında Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çıkardı. Pozisyonun devamında Brekalo'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
63. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.
68. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada konuk ekip yeniden beraberliği yakaladı. Brekalo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
81. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
87. dakikada konuk ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Serbest atışta topun başına geçen Barak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.