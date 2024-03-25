Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.