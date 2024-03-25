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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Dilek Erol  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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