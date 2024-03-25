Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, futbolcularla buluştu

İstanbul
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın partneri ve dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcularla buluştu.
Teknik ekip ve futbolcularla sohbet etme, formalarını imzalatma fırsatını yakalayan taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanı izledi. Taraftarlar, tezahüratlarla takımı destekledi.
Organizasyon, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek "Taraftar-futbolcu omuz omuza" mesajını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.